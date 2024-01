Mit 91 Jahren: Broadway-Star Chita Rivera ist gestorben

Nach Angaben ihrer Tochter Lisa Mordente starb Rivera "friedlich" nach kurzer Krankheit in New York.

Rivera weltweit auf der Bühne

In ihrer jahrzehntelangen Karriere trat Rivera weltweit in zahlreichen Bühnenproduktionen auf. Ihren Durchbruch feierte sie 1957 in Leonard Bernsteins "West Side Story" in ihrer Rolle als Anita.

2018 mit Ehrenpreis für Lebenswerk ausgezeichnet

Rivera gewann den begehrten Tony Award 1984 für ihre Hauptrolle in dem Musical "The Rink" ("Die Rollschuhbahn"). Die zweite Tony-Trophäe nahm sie 1993 als Hauptdarstellerin in dem Musical "Kiss of the Spider Woman" ("Kuss der Spinnenfrau") entgegen.