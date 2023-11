Rolling Stones über das Altern und ihr neues Album

Die Rolling Stones im ZDF-Interview 29.09.2023 | 14:47 min

Es ist, als wäre ich im Fitnessstudio. Man geht also ins Fitnessstudio, und genauso muss ich auch singen. Also gehe ich ins Fitnessstudio und singe. Es ist langweilig, aber das ist es wert.

Ronnie Wood: Du musst das Alter im Zaum halten. Du musst deine Hände trainieren und ich habe einen großartigen Physiotherapeuten an meiner Seite: Wir boxen - und halten den Körper in Bewegung.

Die Rolling Stones sind wieder da: Mit ihrem ersten Album seit 2005. Die Marketing-Kampagne für “Hackney Diamonds“ startet in London, mit US-Moderator Jimmy Fallon. 06.09.2023 | 1:45 min

Keith Richards: Do you have all day? (lacht)