Elmshorn: 17-Jähriger plante wohl islamistischen Anschlag

Polizisten nahmen den 17-Jährigen am 6. November fest.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen sei eine erhebliche Radikalisierung des Beschuldigten festgestellt worden. Zuletzt habe diese in "hinreichend konkreten Anschlagsplänen" gemündet.

Anfang November in Elmshorn festgenommen

Bereits seit März ermittelt die Flensburger Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Staatsschutzdelikte gegen den Jugendlichen. Am 6. November schlugen Einsatzkräfte an seinem Wohnort Elmshorn zu. Seitdem sitzt der Jugendliche in Haft. Gegen ihn wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und der Verabredung zum Mord ermittelt.