Nach Solingen: So will die Ampel das Land sicherer machen

Waffenrecht: Starke Einschränkungen bei Messern

All diese Maßnahmen lassen sich durch Änderungen des Waffengesetzes mit einfacher Mehrheit erreichen. Eine schnelle Umsetzung ist also realistisch. Mit Blick auf die in Deutschland im letzten Jahr gestiegene Messerkriminalität erscheinen die Vorschläge plausibel - zumal insbesondere Attentäter wie im Fall Solingen von Organisationen wie dem IS inzwischen gezielt aufgefordert werden, Messer zu verwenden, und im Internet Anleitungen zu ihrem möglichst gefährlichen Einsatz erhalten.

Polizeirecht: Anlasslose Kontrollen kommen

Nach der tödlichen Messerattacke in Solingen legt die Ampel ein umfangreiches Maßnahmenpaket gegen islamistischen Terror vor. Warum ging das so schnell? Wulf Schmiese in Berlin.

Asyl- und Aufenthaltsrecht: Generelle Verschärfung

In Brüssel sei man sich einig darüber, dass es in der Asyldebatte nun "europäische Lösungen" brauche und "keine nationalen Alleingänge", so ZDF-Korrespondentin Isabelle Schaefers.

Die Bundesregierung will außerdem mehr Rückführungen nach der Dublin-III-Verordnung, also in andere EU-Staaten, erreichen. An dieser Stelle steht indes weniger das Recht im Weg, als vielmehr die tatsächliche Umsetzung auf Verwaltungsebene - so wie auch im Fall Solingen. Allerdings will Faeser in Dublin-Fällen den Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ausschließen, um den Ausreisedruck zu erhöhen.