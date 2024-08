Nach Solingen: Ampel legt Migrations- und Asylpaket vor

Deutliche Verschärfung des Waffenrechts geplant

Abschiebungen sollen schneller und effektiver werden

Gespräche mit Ländern und Union geplant

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Mittwoch angekündigt, dass die Regierung gemeinsam mit Ländern und der Union Konsequenzen aus dem Anschlag in Solingen ziehen wolle.

Dabei waren am Freitag drei Menschen getötet und acht verletzt worden. Im Gespräch waren unter anderem Leistungskürzungen für ausreisepflichtige Flüchtlinge und Migranten, die in einem anderen EU-Staat erstmals eingereist waren.

Täter hätte abgeschoben werden sollen

Der mutmaßliche Täter von Solingen, der 26-jährige Syrer Issa Al H., sitzt in Düsseldorf in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen ihn unter anderem wegen Mordes und wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Diese hatte die Tat für sich reklamiert und auch ein Video eines maskierten Mannes veröffentlicht, bei dem es sich um den Täter handeln soll.