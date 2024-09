Wie groß ist die islamistische Gefahr?

Mannheim, Solingen, jetzt der vereitelte Anschlag in München: Extremismusexperte Schindler erklärt, wie sich Islamistengruppen auf die Motivation von Tätern in Europa verlagern.

Sehen Sie oben das Interview in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Schindler zu ...

... dem Eindruck, dass islamistische Anschläge zunehmen

... ist Senior Director beim "Counter Extremism Project". CEP ist eine gemeinnützige, überparteiliche, internationale Organisation, die das Ziel verfolgt, der Bedrohung durch extremistische Ideologien entgegenzuwirken und pluralistisch-demokratische Kräfte zu stärken. Neben Büros in den Vereinigten Staaten verfügt CEP über Standorte in Berlin, Brüssel und London.

... Verbindungen des mutmaßlichen Täters zur radikalislamischen Gruppe HTS

"Die Haiʾat Tahrir al-Scham (HTS) ist eine Gruppe in Syrien, die nannte sich früher die Al-Nusra-Front", erklärt Schindler. Diese war ein Ableger von Al-Qaida in Syrien und hatte sich umbenannt, als eine Militärkampagne gegen den IS in Syrien und im Irak begann.