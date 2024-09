Oktoberfest laut Bayerns Innenminister bestmöglich gesichert

Nach dem versuchten Anschlag auf das israelische Generalkonsulat in München sieht Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ( CSU ) keinen Anlass für eine Verschärfung der Sicherheit auf dem Oktoberfest. "Wir haben wieder bestmögliche Vorkehrungen getroffen, Sicherheitsvorbereitungen", sagte Herrmann im Bayerischen Rundfunk. Die Behörden würden "die Lage genau beobachten".

Der Minister verwies darauf, dass die Schutzmaßnahmen zum Oktoberfest in den vergangenen Jahren ständig verstärkt worden seien. Dazu gehörten Schutzpoller, die Anschläge etwa mit Lastwagen verhindern sollen, sowie umfassende Zugangskontrollen, Sicherheitsdienste und viel Polizeipräsenz. Das Oktoberfest beginnt in gut zwei Wochen.

Ein bewaffneter Mann hatte in der Nähe des israelischen Generalkonsulats und des NS-Dokumentationszentrums in München auf Polizisten geschossen. Er wurde von den Beamten getötet.

München: 18-Jähriger wollte wohl Anschlag verüben

Ein aus Österreich stammender 18-Jähriger gab am Donnerstag in der Nähe des israelischen Generalkonsulats in München Schüsse ab. Daraufhin wurde er von Einsatzkräften erschossen. Die Generalstaatsanwaltschaft München und die Polizei gehen "von einem terroristischen Anschlag auch mit Bezug zum Generalkonsulat des Staates Israel" aus. Zur Klärung der genauen Tatmotive laufen die Ermittlungen.