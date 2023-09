Während in den Bergen die Suche nach den Vermissten noch weiter andauert, schlafen auch in Marrakesch noch einige Bewohner*innen auf den Straßen und Plätzen. Zu groß ist die Angst, in ihre Häuser zurückzukehren. Wenn das Trauma nachlässt, die Erinnerung an das Beben, werden die meisten von ihnen in ihre Häuser zurückkehren können.