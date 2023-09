So stark war das Erdbeben in Marokko

Mit einer Magnitude von 6,8 war die Erschütterung in Marokko nicht so heftig wie das Erdbeben in der Türkei und in Syrien im Februar 2023. Mehr als 57.000 Menschen kamen bei dem Beben mit einer Magnitude von 7,8 ums Leben. In Marokko meldeten die Behörden am Montagabend 2.862 Tote.