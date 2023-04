Warum der Aprilscherz in der Krise steckt

Das "in den April Schicken" ist vor allem in christlich geprägten Ländern und in Indien verbreitet. In den USA etwa feiert man den 1. April als den "April Fool's Day", in Frankreich und in Italien wird der Gefoppte als "Aprilfisch" bezeichnet. Wissenschaftlich gesichert ist, dass die Redensart "in den April schicken" in Deutschland 1618 in Bayern erstmals auftaucht.