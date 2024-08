Größter Eruv: Was die Angelschnur von Manhattan bedeutet

New York: Rabbi Moshe Tauber kontrolliert den Zustand des Eruvs in Manhattan.

Tauber ist zwölffacher Vater, betreibt mit seiner Frau eine Kinderkrippe und lehrt als Rabbiner an einer jüdischen Schule. Jeden Donnerstag fährt der 50-Jährige von seinem Heimatstädtchen Monsey aus rund eine Stunde in die Metropole New York , um den Eruv von Manhattan zu kontrollieren - ein Faden, der aufgehängt unter anderem an Straßenpfosten große Teile von Manhattan umspannt.

New York: Ein Stück Eruv in Manhattan ist entlang des Pfostens einer Straßenlaterne gespannt.

Eruv hebt Einschränkungen am Sabbat auf

"Am jüdischen Sabbat - also von Sonnenuntergang am Freitag bis zum Eintritt der Dunkelheit am Samstag - gibt es bestimmte Sachen, die nicht erlaubt sind", sagt Adam Mintz, der in Manhattan als Rabbiner arbeitet. "Eine solche Sache ist das Tragen von Objekten außerhalb des eigenen Hauses - darunter fällt zum Beispiel auch das Schieben von Kinderwagen oder Baseball spielen", sagt er.