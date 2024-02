Davoser Restaurant soll Juden diskriminiert haben

Ein Bergrestaurant an der Davoser Bergstation Pischa im Kanton Graubünden soll den Verleih von Skimaterial an "unsere jüdischen Brüder" eingestellt haben.

Verdächtiger Aushang an Davoser Bergrestaurant

Eine Privatperson habe die Polizei am Sonntag auf einen Aushang an dem Restaurant hingewiesen, sagte der Sprecher der Polizei Graubünden, Roman Rüegg, am Montag. Die Polizei im Kanton habe den Zettel in Augenschein genommen und teilte per E-Mail mit, dass Ermittlungen eingeleitet worden seien. Es gehe um einen möglichen Verstoß gegen das schweizerische Gesetz gegen Diskriminierung und Anstiftung zum Hass.