ESC: Überlebende des Hamas-Massakers singt für Israel

Es ist der 7. Oktober 2023. Die Hamas und andere extremistische Palästinenserorganisationen überfallen das Nova-Musikfestival in Israel . 364 Menschen sterben, Dutzende werden in den Gazastreifen entführt.

Im Mai wird sie ihr Land beim Eurovision Song Contest in Basel vertreten. Raphael gewann am Mittwochabend das Finale der Fernsehshow "Hakochav Haba" - auf Deutsch: "Der nächste Star". Ihr Lied für den ESC soll in den kommenden Wochen ausgewählt werden.

Proteste gegen Israel überschatten ESC

Michelle Hunziker moderiert ESC 2025

Für Israel war Sängerin Eden Golan angetreten. Während ihres Auftritts in Halbfinale und Finale des ESC gab es laute Buhrufe in der Halle, die von den Veranstaltern in der TV-Übertragung teilweise ausgeblendet wurden. Golan wurde am Ende Fünfte. Die deutschen Fernsehzuschauer wählten sie sogar auf den ersten Platz.