Laut übereinstimmenden Medienberichten starb Gilot, die zwischen 1946 und 1953 mit Picasso zusammenlebte und später über ihre Zeit mit dem Jahrhundertmaler einen Bestseller schrieb, in einem Krankenhaus in Manhattan. Ihre Tochter Aurelia Engel sagte der "New York Times", Gilot habe zuletzt unter Herz- und Lungenproblemen gelitten. Die Künstlerin lebte schon seit Jahren in New York.