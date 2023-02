‎Danger Dan: Ich war auf jeden Fall immer von so einem Fernweh geplagt. Das ist ‎merkwürdig in meinem Leben. Ich habe, auch wenn alles gut war, immer ‎das Gefühl gehabt: Es reicht mir nicht. Also: Ich bin nicht da ‎angekommen, wo ich sein will. Und habe dann öfter einfach meine ‎Segel gesetzt und bin woanders hingegangen und habe mir gedacht: Okay, vielleicht wartet ja noch viel ‎mehr in dieser Welt.