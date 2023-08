Wer gesund bleiben will, sollte auf seine Ernährung achten, sich ausreichend bewegen, wenig Alkohol trinken, das Rauchen sein lassen und Stress aus dem Weg gehen. Was gut tut und was nicht, dürfte den meisten Menschen klar sein. Aber wer setzt das Wissen auch in die Tat um? In einer Studie haben die Sporthochschule Köln und die Versicherung DKV in Zusammenarbeit mit der Julius-Maximilians-Universität Würzburg erneut untersucht, wie gesund die Menschen in Deutschland leben.