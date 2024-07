Gewitter im Anmarsch: Hier drohen Hagel, Sturm, Starkregen

Auf das Sommerwetter folgen am heutigen Dienstag in zahlreichen Bundesländern Schauer und Gewitter, die teils kräftig und unwetterartig ausfallen können - Hagel und Sturmböen inklusive.

So warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Nordrhein-Westfalen ab dem Mittag vor teils kräftigen Gewittern, die Sturmböen mit sich bringen können. Am Nachmittag komme örtlich Unwettergefahr durch Starkregen hinzu. Auch im Norden und Nordwesten Deutschlands könne es einzelne starke Gewitter und stellenweise Starkregen geben.

Unwettergefahr auch im Saarland, in Hessen und in Rheinland-Pfalz

In die Südosthälfte breitet sich das ungemütliche Wetter laut DWD am Nachmittag aus. Unwetter könne es vereinzelt am Nachmittag und am Abend geben.