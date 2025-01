Die Verleihung der Golden Globes läutet die "Award-Season" in Hollywood ein. Am 5. Januar werden Kinofilme und Fernsehproduktionen im Beverly Hills Hotel in Los Angeles mit der goldenen Kugel geehrt. Die Spannung unter den Nominierten steigt.

Welche Produktionen haben die meisten Chancen?

Was ist die größte deutsche Hoffnung?

Gute Gründe, sich Hoffnungen zu machen, hat der in Deutschland lebende Regisseur Edward Berger mit seinem sechsfach nominierten Vatikan-Thriller "Konklave", darunter in den begehrten Top-Sparten "Bestes Drama" und "Beste Regie", "Bester Hauptdarsteller" (Ralph Fiennes) und "Beste Nebendarstellerin" (Isabella Rossellini).

Edward Berger wurde in Wolfsburg geboren, lebt hauptsächlich in Berlin und hat eine österreichische und eine Schweizer Staatsbürgerschaft.

Gibt es weitere Globes-Chancen für Deutschland?

In der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film" geht das Drama "Die Saat des heiligen Feigenbaums " ins Rennen. Regisseur ist der nach Deutschland geflohene Iraner Mohammad Rasoulof, der den Film in seiner Heimat heimlich gedreht hatte.

Er wurde im Iran zu Gefängnis und Auspeitschungen verurteilt. Der Film erzählt von den Auswirkungen der politischen Proteste im Iran auf eine Familie. Beim Filmfestival in Cannes bekam er den Sonderpreis der Jury . Deutschland reichte ihn für die 97. Oscar-Verleihung im März ein. Er wurde hauptsächlich in Deutschland produziert und kann daher für das Land ins Rennen gehen.

Welche Schauspieler dürfen auf einen Preis hoffen?

Außerdem sind unter den nominierten Schauspielerinnen Pamela Anderson ("The Last Showgirl"), Ariana Grande ("Wicked"), Angelina Jolie ("Maria"), Tilda Swinton ("The Room Next Door") und Nicole Kidman ("Babygirl").