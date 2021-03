In Deutschland gibt es mit 42,1 Millionen knapp eine Million mehr Frauen als Männer. Und trotz einer leichten Überzahl stehen Frauen in einigen Punkten schlechter da als Männer: Sie arbeiten häufiger in Teilzeit, ihre Löhne sind niedriger, ihre Rentenansprüche damit auch. In Führungsetagen und in der Forschung sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert. Frauen sind häufiger Opfer häuslicher Gewalt. In manchen Punkten aber liegen Frauen vorne: Bei der unbezahlten Sorgearbeit leisten sie wesentlich mehr als Männer und in den besonders von der Pandemie betroffenen Pflegeheimen arbeitet mehr weibliches Personal.