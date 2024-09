Zwischen Boom und Burnout: Start-Up-Gründer unter Druck

2019 gründet er das Biotech-Startup "Bluu Seafood". Mit der Herstellung von Fischprodukten aus gezüchteten Fischzellen will er gegen die Überfischung der Meere kämpfen.

Über die eigenen Belastungsgrenzen gehen

Rakers ist Feuer und Flamme und in Gedanken immer bei seiner Start-Up-Idee. Dass er nach der ersten Euphorie immer öfters schlechte Laune und schlaflose Nächte hat, verdrängt er zunächst: "Gründen ist für mich Freiheit: Ich kann frei entscheiden, wann ich welche Prioritäten setze. Dabei an dem Thema zu arbeiten, was mich seit Jahrzehnten fasziniert - das ist unglaublich erfüllend."