KfW-Report: Mehr Neugründungen, aber keine Trendwende

Nach dem deutlichen Rücksetzer in der Krise 2022 haben sich im vergangenen Jahr wieder etwas mehr Chancen und Möglichkeiten für Existenzgründerinnen und Existenzgründer ergeben. Die staatliche KfW hat einen leichten Anstieg um drei Prozent registriert. Damit sind nach jüngsten Daten der staatlichen Förderbank 568.000 Menschen den Schritt in eine berufliche Selbstständigkeit gegangen.

Immer weniger Menschen wagen den Schritt in die Selbständigkeit. Wir zeigen zwei Start-ups, deren Mut mit Erfolg belohnt wurde.

Frauen gründen verstärkt im Nebenerwerb

Und hier zeigt sich auch ein deutlicher Unterschied zwischen Männern und Frauen. Bei Frauen ist der Anstieg der Nebenerwerbsgründungen mit 22 Prozent doppelt so hoch wie im Durchschnitt insgesamt.

Das hat schon auch etwas mit Rollenbildern in der deutschen Gesellschaft zu tun. Dass eben nach wie vor ein größerer Anteil der Care-Arbeit bei Frauen anfällt.

Besonders in ländlichen Regionen Deutschlands herrscht ein Mangel an Hausärzten, dieses Start-Up will das Problem angehen. Die Idee: Ärzte werden nach Bedarf virtuell zugeschaltet.

