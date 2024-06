Wallfahrt Hadsch: Gläubige pilgern bei Hitze nach Mekka

Umrundung der Kaaba: Während der rund sechstägigen Pilgerfahrt folgt eine Reihe genau festgelegter Rituale wie das siebenmalige Umschreiten der Kaaba sowie die Wanderung und das Gebet an bestimmten Orten der Umgebung.

In Saudi-Arabien hat die muslimische Wallfahrt Hadsch begonnen. Bei glühender Hitze strömten zum Auftakt am Freitag Menschenmassen durch die Räume und den Hof der Großen Moschee von Mekka, wie Bilder des Hadsch-Ministeriums zeigten.

Am Freitag beginnt bei den Muslimen der Hadsch, schon jetzt sind 1,2 Millionen Pilger in Mekka. Zum Höhepunkt wird am Sonntag das Opferfest gefeiert – das höchste islamische Fest.

