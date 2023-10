Die Kinderpsychologin rät Eltern, mit kleineren Kindern außerdem vorher zu besprechen, dass man heute mal mit der Angst spielen wolle. "Gemeinsam lässt sich so herausfinden, was dem Kind Angst macht, und was es braucht, um damit umgehen zu können. Wichtig ist es aber, in Kontakt mit seinem Kind zu bleiben, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was es aushalten kann und was nicht."