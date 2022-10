Halloween-Buffet

Vorab Eiswürfel für die blutige Bowle einfrieren, hier kann man normale Eiswürfelformen nutzen oder aber einen lebensmittelechten Gummihandschuh, um schaurige Hände entstehen zu lassen. Hierzu nach Geschmack bloß Wasser nutzen oder aber Bananensaft oder einen anderen (gelbfarbigen) Saft.



Für die Augen des Grauens die Eier einige Tage im Voraus vorbereiten, sie hierzu in ausreichend Wasser hartkochen, die Schale dann an verschiedenen Stellen anschlagen, um den Sud später eindringen zu lassen. Sie schon in ein Glas mit Deckel geben. Für den Sud genug Wasser in einen Topf geben, um das Einmachglas später füllen zu können. Die Gewürze und einen Teil der Flüssigkeit der Roten Beete mit hineingeben, es soll eine intensive rot-lila Färbung entstehen, sollte es nötig sein, einzelne Rote Beete Kugeln mit einem Teil dieser Flüssigkeit pürieren und sie mit in den Topf geben, um die Färbung zu unterstützen. Bei der Salzmenge gilt die Faustregel 60 Gramm Salz je Liter Flüssigkeit. Aufkochen lassen und über die gekochten Eier geben, das Glas verschließen und die Eier einige Tage ziehen lassen, je mehr Zeit man aufwendet, umso intensiver wird Farbe und Geschmack. Wer auf diese Marmorierung verzichten möchte, der kann diese Schritte überspringen und mit üblichen hartgekochten Eiern starten.



Am eigentlichen Tag der Zubereitung die Eier schälen, der Länge nach halbieren und das Eigelb vorsichtig auslösen. Mit Mayonnaise kombinieren und mit Salz, Pfeffer sowie einer Prise Zucker abschmecken. In einen Spritzbeutel geben und gleichmäßig in die entstandenen Hohlräume spritzen. Die Rote Beeten halbieren und auflegen. Die Oliven in recht dünne Scheiben schneiden und auf der Roten Beete platzieren, sodass das Innere des Auges mit Pupille entsteht. Die Augen des Grauens bis zum Servieren gut gekühlt lagern.



Für die Mumienwürstchen den Blätterteig ausrollen und in recht dünne Streifen schneiden. Mit diesen die Würstchen mumienartig umwickeln, wer mag kann die Würste vorab auch so einschneiden, dass Arme und Beine abgespreizt werden können. Auf ein ausgelegtes Backblech geben und mit Eigelb, das mit einem Schluck Wasser verquirlt wurde, bestreichen. Im auf 220 Grad vorgeheizten Backofen etwa 15 bis 20 Minuten backen, bis der Teig knusprig braun ist. Dann entweder die Zuckeraugen mit etwas Senf „aufkleben“ oder kleine Senfpunkte als Augen auftragen und mithilfe einzelner Pfefferkörner eine Pupille entstehen lassen.



Für den Schlangengurkensalat drei der Gurken mit einem Sparschäler bis zu den Kernen zu langen Streifen verarbeiten, die Gurken hierzu nach Geschmack vorab schälen. Als Dressing Sesamöl mit Sojasauce und Sweet Chili Sauce vermischen. Weiter mit geriebenem Ingwer und Limettenabrieb aromatisieren. Etwa mit der Hälfte dieser Mischung die Gurkenstreifen marinieren, den Rest beiseitestellen. Die letzte Gurke nun zu einer Schlange verarbeiten, hierzu zwei etwa gleichdicke Holzkochlöffel zur Hilfe nehmen und sie auf beiden Seiten der Gurke platzieren. Mit diesen Abstandhaltern die Gurke in recht feine Streifen schneiden, während die Unterseite noch intakt bleibt. Dann die Gurke wenden, sodass die unversehrte Seite oben ist. Wieder die Kochlöffel zur Hilfe nehmen und die Gurke schräg einschneiden, sodass sie ihre Standfestigkeit verliert und verbogen werden kann. Die Spitze der Gurke zu einem Gesicht verarbeiten, hierzu zwei Nelken als Augen und eine fein geschnitzte Zunge aus Karotte Platz finden lassen. Die fertige Schlange dann auf dem Schlangengurkensalat platzieren und das übrige Dressing über die Schlange geben. Nach Geschmack im Kühlschrank durchziehen lassen.



Für die Vampir-Gebisse das Eiweiß unter der langsamen Zugabe des Puderzuckers so lange schlagen, bis eine recht feste Zuckermasse entstanden ist. Mit Lebensmittelfarbe leuchtend rot färben, bevor sie mithilfe eines aus Backpapier selbst gebauten Spritzbeutels oder eines Löffels auf den runden Rand, der vorab in der Mitte geteilten, Cookies geben wird. So die Mini-Marshmallows wie Zähne zwischen den beiden Hälften platzieren. Auch die Mandelstifte anbringen, um besonders spitze Fangzähne zu imitieren. Trocknen lassen, sodass die Masse erstarrt.



Für die Bowle den roten Fruchtsaft mit Mineralwasser und Zitronenlimonade nach Geschmack kombinieren und die vorbereiteten Eishände hineingeben. Zusammen mit den übrigen Komponenten auf einer schaurig geschmückten Tafel in Szene setzen und mit Blut (Ketchup) und Eiter (Senf) zum Dippen servieren.