Hello Kitty wird 50: Wie die Figur zum Welterfolg wurde

Kurz vor ihrem 40. Geburtstag im Jahr 2014 sorgten Schlagzeilen über Hello Kitty für einen kleinen Skandal: Hello Kitty sei gar keine Katze, hieß es darin. Anlässlich des 50. Geburtstag wurde das noch einmal bekräftigt: Vielmehr sei Hello Kitty ein kleines Mädchen, dass in einem Londoner Vorort geboren und aufgewachsen sei, sagte eine Sanrio-Sprecherin im Juli dieses Jahres in der Today-Show in den USA. Sanrio sei 2014 auch halb zurückgerudert, sagt Sachbuchautor Andreas Neuenkirchen und habe gesagt: "Wenn man will, kann man in Hello Kitty auch eine Katze sehen - auch wenn es falsch ist."