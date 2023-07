Viel Sonnenschein und richtig heiße Temperaturen: Am Wochenende herrscht in Deutschland nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) starke Hitze - am Samstag gibt es Höchstwerten von 28 bis 35 Grad. Sportliche Aktivitäten sollten angesichts von Hitze und Sonne in die frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden verlegt werden, raten die Meteorologen. Vereinzelt kann es am Samstag zu Hitzegewittern in den Bergen im Südwesten und am Alpenrand kommen.