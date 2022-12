Und hier wird es erneut heikel: Darf man die Aufnahme von Menschen in Not an Kriterien knüpfen? Wenn ja, an welche Kriterien? In Konfliktgebieten behandeln Ärzte auch jeden, Freund wie Feind. Muss man also jeden aufnehmen, der "Asyl" sagt? Darüber darf man streiten.