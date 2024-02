Island: Vulkan wieder ausgebrochen - kilometerlanger Erdriss

Die Wetterbehörde hatte in den vergangenen Tagen eine erneute Ansammlung von mehreren Millionen Kubikmetern Magma unterhalb des Vulkangebietes auf der Reykjanes-Halbinsel verzeichnet und deshalb davor gewarnt, dass die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen erneuten Eruption gestiegen sei. Kurz vor dem Ausbruch kündigte er sich am frühen Donnerstagmorgen dann mit einem erneuten Schwarm von Erdbeben an.