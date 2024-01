Vulkan auf Island: "Zeit beängstigender Veränderungen"

Der Schock sitzt tief nach dem dramatischen Vulkanausbruch im Südwesten Islands. Zum ersten Mal seit einem halben Jahrhundert hat Lava auf der Nordatlantik-Insel auch Häuser erfasst und zerstört . Am Montag beruhigte sich die Lage in der Nähe des Küstenortes Grindavík etwas. Der isländische Präsident Gudni Th. Jóhannesson stellte in einer Rede an die Nation am Sonntagabend fest: