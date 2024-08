Jakobsweg: Wenn Pilger zu viel Krach machen

Santiago de Compostela ächzt unter dem anhaltenden Massentourismus . Für Bewohner des weltberühmten Wallfahrtsortes in Spanien sind die Grenzen der Toleranz längst überschritten. Der Streit um den Lärm von Jakobspilgern und gewöhnlichen Touristen geht nun in eine neue Runde. Künftig sollen Lärmmessgeräte zum Einsatz kommen.

Denn beim Einzug in die Stadt im Nordwesten Spaniens halten sich manche Pilger nicht zurück. Lauthals hört man sie jubilieren und singen, selbst zu frühester Morgenstunde. Vereinzelt kommen in organisierten Gruppen sogar musikalische Begleitung durch Instrumente wie Trommeln und Flöten hinzu. In den Altstadtgassen hallt der Lärm besonders wider. Anwohner werden um Schlaf und Ruhe gebracht.

Lärm und Krach: Stadt will gegensteuern

Dezibelwerte sollen kontrolliert werden

Santiago de Compostela: Strafen für Wildpinkler

Gelder zurück in die Stadtkasse spülen derweil Bußgelder, die von der Polizei verhängt werden. Im laufenden Jahr sind in Santiago de Compostela laut einem Bericht der Zeitung "ABC" Geldstrafen gegen fast 400 Personen wegen "unzivilisierten Verhaltens" verhängt worden. Ob es sich dabei um Jakobspilger, Touristen oder Einheimische handelte, ist im Detail nicht ersichtlich. Strafen gab es für diese Vergehen:

Pilgerstätte plädiert für stilles Genießen

Pilger und Touristen, so schwebt es der Stadtverwaltung vor, sollten aus alledem entsprechende Konsequenzen ziehen: Die Gäste sind angehalten, Santiagos Flair so still wie möglich zu genießen - und auf die glückliche Ankunft nur in den Kneipen anzustoßen.