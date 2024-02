Kulturwissenschaftler und Ägyptologe Jan Assmann ist tot

"Exodus" - unbequeme Thesen für die Weltreligionen

Mit der Unterscheidung in falsche Götter und den einen wahren Gott, sei die Gewalt im Namen der Religion in die Welt gekommen, wie er unter anderem in seinem Buch "Exodus" (2015) schrieb. Eine Sichtweise, die durch den weltweit virulenten islamistischen Terror an Einfluss gewann.