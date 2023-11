Et Trömmelche jeht wieder: Pünktlich um 11.11 Uhr hat in den rheinischen Karnevalshochburgen die fünfte Jahreszeit begonnen. Mit Alaaf und Helau starten tausende Jecken und Narren am Samstag unter anderem in Köln, Düsseldorf und Mainz in die neue Karnevalssession, die mit dem Aschermittwoch am 14. Februar 2024 endet.