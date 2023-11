BKA: Hunderte Straftaten wegen Gaza-Krieg

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat 2.600 Straftaten in Zusammenhang mit dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel registriert, nach einem Medienbericht handelt sich sogar um mehr als 2.700. Dabei geht es vor allem um Sachbeschädigungen, Volksverhetzungen und Widerstandsdelikte, wie es nach Angaben der "Welt am Sonntag" vom BKA heißt. Die Zahl der Gewalttaten bewege sich im "mittleren dreistelligen Bereich".

Antisemitische Hetze im Netz nimmt zu

Auch die Hetze im Internet hat demnach stark zugenommen. So stieg bei der vom Landesinnenministerium betriebenen Plattform "Hessen gegen Hetze" der Zeitung zufolge seit dem 7. Oktober die Anzahl der Meldungen von antisemitischen Inhalten beziehungsweise explizit israelbezogenem Antisemitismus um das Vierfache im Vergleich zu den Vormonaten. 350 Meldungen mit antisemitischen Inhalten gab es demnach seit dem 7. Oktober. 192 davon hätten eine strafrechtliche Relevanz.

In einer Videobotschaft verurteilt Vizekanzler Robert Habeck Antisemitismus in Deutschland. Für seine klaren Worte gibt es parteiübergreifend viel Zustimmung - auch von der Union. 02.11.2023 | 2:56 min

Zuvor waren rund 80 Meldungen pro Monat erfasst worden. "Hessen gegen Hetze" leitet die Fälle den Angaben zufolge weiter an das BKA oder die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) in Frankfurt am Main.