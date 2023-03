Ab März 2026 kann es in der katholischen Kirche in Deutschland Segensfeiern auch für homosexuelle Paare geben. Das hat die Synodalversammlung zur Reform der katholischen Kirche am Freitag in Frankfurt am Main beschlossen. Zivil wiederverheiratete Geschiedene sollen ebenfalls ihre Beziehung von der katholischen Kirche segnen lassen können.