Katzen: Klima-Killer und Zerstörer der Artenvielfalt?

In Deutschland gibt es knapp 16 Millionen Hauskatzen. Dazu kommen noch einmal 6.000 bis 8.000 Wildkatzen. Sie sollen für den Tod von 200 Millionen Vögeln jährlich verantwortlich sein. Der Naturschutzbund (Nabu) hält diese Zahl für deutlich zu hoch, geht aber in seinem Podcast "Reingezwitschert" im Juli diesen Jahres von einer Zahl im zweistelligen Millionenbereich aus.

Aber auch in Deutschland können Katzen Probleme machen: Denn dadurch, dass die Katzen von Menschen gefüttert werden, gäbe es kein "natürliches Räuber-Beute-Gleichgewicht", was mancherorts dem Vogelbestand deutlich schaden kann, erklärt Lachmann.

Manch Kommunen verhängen zum Artenschutz von Vögeln "Hausarrest" für Katzen: Erst vor einigen Tagen endete in Walldorf so eine Regel. Um die vom Aussterben bedrohte Haubenlerche zu schützen, müssen dort Katzen-Halterinnen und -Halter in den Sommermonaten - während der Brutzeit der Vogelart - den "Freigang unterbinden".

Gregory Okin von der University of California in Los Angeles hat herausgefunden, dass bei der Herstellung von Katzen- und Hundefutter pro Jahr in den USA 64 Millionen Tonnen CO2 anfallen, was dem Ausstoß von rund 14 Millionen Autos entspräche. Die Zahlen müssen mittlerweile höher angesetzt werden.