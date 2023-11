Blutspende bei Tieren: Auch Hund & Katze können Leben retten

In Deutschland bekamen im letzten Jahr rund 200 Hunde und 80 Katzen eine Bluttransfusion in der Kleintierklinik der Freien Universität Berlin, wo bereits seit 1996 eine Blutbank für Hunde und Katzen besteht.

Die wenigsten Tierhalter wissen davon

Immer mehr Hunde aus dem Ausland

Wie auch in der Humanmedizin kommt es in der Veterinärmedizin hin und wieder zu einem Mangel an Blutkonserven. Sie fänden aber immer einen Spender, wenn auch mit teilweise erheblichem Aufwand, so Kohn.