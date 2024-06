Bericht: Klimawandel erhöht Risiko für Kinderarbeit

Der Klimawandel erhöht nach einem Bericht das Risiko für Kinderarbeit. Familien sähen sich durch die Folgen wetterbedingter Katastrophen wie etwa Vertreibung und Verlust von Lebensgrundlagen "häufig gezwungen, zu verzweifelten Maßnahmen wie Kinderarbeit zu greifen, damit sie überleben können", erklärten die deutschen Vertretungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und des UN-Kinderhilfswerks Unicef am Dienstag in einer Kurzanalyse anlässlich des heutigen Welttags gegen Kinderarbeit.

Kinder würden schon heute "vom Klimawandel mit voller Wucht getroffen", gab der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Christian Schneider, an.

Rund 160 Millionen Kinder weltweit betroffen

Nach Angaben von ILO und Unicef hatten in den vergangenen Jahren Wetterextreme wie Hitzewellen, Dürren, Wirbelstürme und Überschwemmungen Menschen in Subsahara-Afrika und Südasien sehr hart getroffen - und damit insbesondere Kinderarbeit verstärkt.

