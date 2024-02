Kinderarbeit: Mars, Lindt und ein bitterer Beigeschmack

Investigativ-Recherchen offenbaren ausbeuterische Kinderarbeit in den Kakao-Lieferketten von Mars und Lindt. Müssen die Unternehmen nun in Deutschland mit Sanktionen rechnen?

Kakaoplantage statt Schulbank - Kinderarbeit ist in der Produktion von Schokolade noch immer ein großes Problem. (Symbolbild) Quelle: Imago

In Deutschland, der Schweiz und den USA würden diese Mädchen und Jungen den Kindergarten oder die Grundschule besuchen. In Ghana aber müssen sie - die Jüngsten sind gerade mal fünf Jahre - in Plantagen schuften, mit Macheten Kakaobohnen ernten, schwere Säcke und Körbe schleppen.

"In Schweizer Schoggi steckt Kinderarbeit"

Investigative Recherchen des US-Fernsehsenders CBS News und des Schweizer SRF kommen zu dem Schluss, dass in den Lieferketten der Hersteller Mars sowie Lindt & Sprüngli eklatant gegen Menschenrechte verstoßen werde.

Die CBS-Moderatorin bringt es so auf den Punkt: "Kinderarbeit bei der Ernte von Kakao, den Süßigkeiten-Gigant Mars für ikonische Produkte wie M&Ms und Snickers nutzt." Der SRF bilanziert: "In Schweizer Schoggi steckt Kinderarbeit!"

Lindt und Mars wollen mit Kinderarbeit nichts zu tun haben

Dabei lehnen Lindt und Mars derlei ausbeuterische Methoden nach eigenem Bekunden vehement ab. Auf ZDFheute-Anfrage schreibt eine Sprecherin des Schweizer Produzenten: "Lindt & Sprüngli verurteilt alle Formen von Kinderarbeit aufs Schärfste."

Mars antwortet: "Kinderarbeit hat keinen Platz in unserer Lieferkette und wir setzen uns mit aller Kraft dafür ein, sie zu beseitigen." Die Unternehmen verweisen zudem auf eigene Nachhaltigkeitsprogramme in den Kakaoanbaugebieten. Zu den erhobenen Vorwürfen reagieren die Unternehmen unterschiedlich.

Was ist Kinderarbeit? Mit dem Begriff "Kinderarbeit" wird Arbeit beschrieben, die der körperlichen und geistigen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen schadet und/oder sie am Schulbesuch und Bildung hindert. Zu den schlimmsten Formen der Kinderarbeit zählen die Vereinten Nationen Tätigkeiten, die unter kriminellen und ausbeuterischen Bedingungen erfolgen und schädlich für die seelische und körperliche Gesundheit und Sicherheit sind.



Dazu zählen Kinderprostitution und Kinderpornografie, der Missbrauch von Kindern als Sklaven und Zwangsarbeiter, Soldaten oder Drogenschmuggler sowie schwer gesundheitsgefährdende Tätigkeiten wie Arbeit in Steinbrüchen oder in Bergwerken, das Tragen schwerer Lasten, der Umgang mit Chemikalien und gefährlichen Werkzeugen sowie Nachtarbeit. Als Hauptgrund für Kinderarbeit gelten extreme Armut und Existenznot von Familien. Warum ist Kinderarbeit so verbreitet in Kakao-Lieferketten? Einer Studie des NORC-Instituts der Universität Chicago zufolge schuften fast 1,6 Millionen Kinder in westafrikanischen Kakaoplantagen, obwohl dies in den Hauptanbauländern Ghana und in der Elfenbeinküste gesetzlich verboten ist.



Ein Grund: Viele Kleinbauern seien so mittellos, dass sie sich keine erwachsenen Hilfskräfte leisten könnten. Und: Kakaobohnen seien oft die einzige, kleine Einnahmequelle. Einhergehend mit einem starken Anstieg der Kakaoproduktion in den vergangenen zehn Jahren hat auch Kinderarbeit in Ghana und der Elfenbeinküste zugenommen. Welche Lösungsansätze gibt es? Was die Lage der Kinder und ihrer Familien in Westafrika verbessern könnte, darüber hat Pauline Zéi von der ivorischen Entwicklungsorganisation Inades eine klare Vorstellung: "Faire Preise für Kakao sind der beste Weg, um Kinderarbeit zu beenden. Die Preise müssten sich verdreifachen, damit die Bauern ein existenzsicherndes Einkommen erzielen können", sagt Zéi gegenüber ZDFheute.



Im Kakao-Schokoladen-Geschäft fließen heute laut Europäischer Kommission im Durchschnitt 70 Prozent des Gesamtwerts und 90 Prozent der Gesamtmargen den Schokoladenunternehmen und Einzelhändlern zu. Oder anders gesagt: Von einem Euro, den eine Tafel Schokolade in Deutschland kostet, erhalten die Kakaobauern in Westafrika nur wenige Cent, obwohl sie den wichtigsten Inhaltsstoff liefern.



Statt firmeneigener "Aktionsprogramme" in den Kakao-Anbauländern fordern zivilgesellschaftliche Organisationen von der Schokoladenindustrie eine radikale Reform der Beschaffungspraktiken: "Das Kerngeschäft der Unternehmen ist der Kauf und Verkauf ihrer Produkte, nicht die Durchführung von Nachhaltigkeitsprogrammen", sagt Antonie Fountain, Direktor des Voice-Netzwerkes. Unternehmen seien nur dann nachhaltig, wenn ihr Kerngeschäft es auch sei. "Das bedeutet, dass sie einen fairen Preis zahlen", so Fountain.

Die Diskrepanz zwischen Lindt-Imagefilm und Realität

Lindt, das in einem Imagefilm suggeriert, den gesamten Produktionsprozess "von der Bohne bis zur fertigen Tafel" zu kontrollieren, verweist auf "langfristige Partnerschaften mit ausgewählten Lieferanten, die sich gemeinsam mit uns zu definierten Zielen verpflichten".

Zu den Lieferanten zählt der Schweizer Rohstoffkonzern Ecom. Im SRF-Bericht erhebt ein Ecom-Mitarbeiter schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen: Demnach würden im Firmendepot in Ghana Kakaobohnen vermischt und "im Handumdrehen" aus nicht-zertifiziertem Kakao zertifizierter Lindt-Kakao.

Mars sieht Verantwortung für Kinderarbeit nicht bei sich

Auf ZDFheute-Nachfragen äußert sich Ecom nicht. Lindt hingegen schreibt: "Wir nehmen die erhobenen Vorwürfe sehr ernst und haben sofort Maßnahmen ergriffen, um die Vorwürfe zu prüfen." Über die Ergebnisse eines Treffens des Lindt-Chefs mit dem Lieferanten und angekündigte "nächste Schritte" äußert sich Lindt nicht.

Der US-Süßwarengigant Mars lässt ganz offen, wie er auf die CBS-Recherchen reagiert. Auf ZDFheute-Nachfrage heißt es nur, dass das Unternehmen selbst gar keine Kakao-Farmen in Ghana besitze oder betreibe. Ergo: Die Schuld an der Misere trügen andere.

Kontrollbehörde reagiert auf "Hinweise von außen"

Unbeantwortet lassen Mars und Lindt die Frage, ob sie sich inzwischen mit einer Kontrolle des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle konfrontiert sehen. Beide Unternehmen besitzen in Deutschland Produktionsstandorte mit mehr als 1.000 Angestellten - insofern könnte die Behörde wegen möglicher Verstöße gegen das deutsche Lieferkettengesetz aktiv werden.

Das Bundesamt geht grundsätzlich auch "Hinweisen von außen" nach. Ob es tatsächlich "Maßnahmen im Rahmen risikobasierter Kontrollen" gegen Mars und Lindt ergriffen hat, bleibt offen, da die Behörde grundsätzlich keine Angaben zu einzelnen Unternehmen macht.

Kinderarbeit "systemisches Problem" im Kakaoanbau

Allerdings scheinen Kontrollen unausweichlich, denn nicht nur mit dem Thema vertraute Menschenrechtsorganisationen, sondern auch Schokoladenhersteller betrachten Kinderarbeit im Kakaoanbau als "systemisches Problem". Ein Hauptgrund: die existenzgefährdende Armut der Bauern.

In einem Mars-Aktionsplan heißt es wörtlich: "Wir glauben, dass jeder, der in unseren erweiterten Lieferketten arbeitet, ein ausreichendes Einkommen erzielen sollte, um einen angemessenen Lebensstandard aufrechtzuerhalten." Weshalb Unternehmen wie Mars dann an ihren "unfairen Einkaufspraktiken" festhielten, wollen Kritiker wissen.

NGOs machen Schoko-Hersteller für Misere verantwortlich

Ein breites Bündnis von international tätigen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) klagt: "Große Schokoladen- und Kakaounternehmen, darunter multinationale Konzerne wie Mars, Ferrero, Mondelez, Hershey und Nestlé, aber auch Händler wie Barry Callebaut und Cargill, zahlen keine Preise, die es Kakaobauern ermöglichen, ein existenzsicherndes Einkommen zu erzielen."