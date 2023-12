USA: Minderjährige sollen Personallücken füllen

In den USA dürfen Jugendliche zunehmend gefährlichere Jobs in Abrissunternehmen oder Fleischverpackungsbetrieben machen (Symbolbild)

Täglich nach Schulschluss sechs Stunden in Kühlräumen Fleisch einpacken - das ist in Iowa für Jugendliche ab 14 Jahren neuerdings legal. Der Bundesstaat im Mittleren Westen hat die Arbeitsgesetze für Minderjährige drastisch gelockert.

Es wurden nicht nur die genehmigten Stunden angehoben und Nachtschichten für 14-Jährige legalisiert, sondern auch Jobs erlaubt, die bislang als zu gefährlich galten. Die Jugendlichen dürfen in Iowa nun unter anderem auch in Abrissunternehmen, Fleischverpackungsbetrieben und Wäschereien arbeiten. Dave Deyoe, republikanischer Abgeordneter in Iowa, begründet die Entscheidung so: