Auf eine Reporterfragen nach der Zukunft Becerras im Lichte des neuen Berichts der "New York Times" entgegnete Regierungssprecherin Karine Jean-Pierre am Montag (Ortszeit), dass Biden nach wie vor "volles Vertrauen" in seinen Gesundheits- und Sozialminister habe. Natürlich sei der Präsident der Ansicht, dass man beim Umgang mit Migranten nicht so vorgehen sollte wie bei einem Fließband, und auch Becerra sehe das so.