Save the Children : Kinderarmut in Europa nimmt zu

Die Hilfsorganisation Save the Children beklagt eine Zunahme der Kinderarmut in Europa. Die Zahl der von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder habe sich im Jahr 2021 um 200.000 auf 19,6 Millionen erhöht, erklärte die Organisation in einem am Dienstag vorgestellten Bericht. Somit sei jedes vierte Kind in Europa davon betroffen.