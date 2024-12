Borkumer Klaasohm-Fest friedlich verlaufen

Der Nikolausbrauch Klaasohm auf der Nordseeinsel Borkum , bei dem es zuletzt zu gewaltsamen Übergriffen auf Frauen gekommen war, ist nach Einschätzung von Polizei und Stadt in diesem Jahr friedlich verlaufen. "Wir konnten keine Körperverletzungsdelikte oder körperliche Übergriffe feststellen, die mit dem diesjährigen Klaasohm-Fest in Verbindung stehen", sagte Malte Hagspihl, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück. Es habe eine Sachbeschädigung sowie eine gefährliche Körperverletzung gegeben, die aber nicht im Zusammenhang mit Klaasohm stehe.

Mit Kostümen, aber ohne Gewalt

500 bis 600 Menschen nahmen am Fest teil. Der Brauch war am Donnerstagnachmittag gestartet. Bei der Tradition, die seit Generationen auf der ostfriesischen Insel gefeiert wird, verkleiden sich am Vorabend vor dem Nikolaustag sechs junge Männer mit Masken, Schafsfellen und Vogelfedern als sogenannte Klaasohms. Gegen Mitternacht sprangen sie schließlich von einer meterhohen Säule in eine Menschenmenge - dies gilt als Höhepunkt des Fests.