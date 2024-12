"Klaasohm"-Verein auf Borkum: Kein Frauenschlagen

Der "Klaasohm"-Brauch auf Borkum hat in den vergangenen Tagen für viel Aufsehen gesorgt.

Deutliche Worte kurz vor Beginn des diesjährigen "Klaasohm"-Festes auf der Nordseeinsel Borkum: Das Schlagen von Frauen mit Kuhhörnern soll es beim umstrittenen Nikolausbrauch nicht mehr geben. Dies bekräftigte Maxi Rau, der Vorsitzende des Vereins Borkumer Jungens, an diesem Donnerstag vor Journalisten.

"Was ich Ihnen auf jeden Fall versichern kann, ist, dass wir Gewalt gegen Frauen ab jetzt nicht mehr tolerieren.

Vereinsvorsitzender entschuldigt sich nach Kuhhorn-Schlägen

