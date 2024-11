"Klaasohm" auf Borkum: "Brauch des Schlagens" wird abgeschafft

Der Brauch "Klaasohm" hat auf Borkum eine lange Tradition. Waghalsige Sprünge in die Menschenmenge, wie hier 2011, gehören auch dazu.

Momentan werde ein Konzept erarbeitet, wie jede Form der Gewalt auf der Veranstaltung in der Nacht zum 6. Dezember unterbunden werden soll. Nach heftiger Kritik hatten die Veranstalter angekündigt, den "Brauch des Schlagens" dieses Jahr abschaffen zu wollen.

Polizei auf Borkum: Nehmen Situation "sehr ernst"

Gewalt gegen Frauen ist alltäglich und geschieht oft im Privaten. Für Betroffene von Partnerschaftsgewalt kann der Ausweg schwierig sein. Frauenhausplätze in Deutschland sind rar.

Ein Bericht des ARD-Magazins "Panorama" über die Tradition hatte bundesweit für Empörung gesorgt. In dem Beitrag berichten Borkumerinnen und Borkumer anonym von aggressiven Übergriffen. Ein Team filmte im vergangenen Jahr, wie Frauen bei dem Fest auf der Straße von "Fängern" festgehalten werden und ihnen die sogenannten Klaasohms mit einem Kuhhorn auf den Hintern schlugen.

Verein Borkumer Jungens: Schlagen mit Kuhhörnern "Einzelfälle"

Erst kürzlich protestierten in Frankreich Tausende Menschen gegen sexualisierte Gewalt an Frauen. Hintergrund ist der Fall von Gisele Pelicot, der seit Monaten aufwühlt.

Der Verein räumte ein, dass das Schlagen mit Kuhhörnern in der Vergangenheit "und in Einzelfällen auch in den letzten Jahren" Teil des Brauches gewesen sei. Der Verein teilte mit: