Arndt: Die Arktis ist aktuell das Epizentrum der globalen Erwärmung. Wenn wir uns die gesamte Erde anschauen, sehen wir, dass sich die Arktis am stärksten erwärmt. Wir sind im globalen Mittel mittlerweile bei 1,2 Grad. In der Arktis haben wir mehr als doppelt so viel. Wir sind global alle miteinander verbunden durch Winde und Strömungen. Diese sind dadurch angetrieben, dass es in der Arktis kalt und in den Tropen warm ist. Wenn es in der Arktis wärmer wird, fehlt diesem Motor ein Antrieb.