Dürre im Süden - auch im Winter

Hier sollten sich Wellen kräuseln: Die andalusischen Stauseen haben aufgrund der schweren Dürre in Spanien einen minimalen Wasserstand.

Die Dürre im Mittelmeerraum hält über die Wintermonate an. Wie jetzt aus Daten des Europäischen Beobachtungszentrums für Dürre (EDO) hervorgeht, litten mehr als 45 Prozent Südeuropas in den ersten zehn Tage des Februars unter trockenen Böden. In 2,8 Prozent des Gebiets wurde demnach die höchste Alarmstufe erreicht.