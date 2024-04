Klimafolgen fürs Essen: Naht das Ende von bezahlbarem Brot?

Im Jahr 2022 wurden in der Europäischen Union (EU) etwa 133,8 Millionen Tonnen Weizen produziert, was 16,7 Prozent der weltweiten Weizenerträge ausmacht. Auch ist die EU der zweitgrößte Erzeuger von Kartoffeln weltweit und produziert 37 Prozent der globalen Erträge.95 Prozent aller Olivenbäume weltweit werden in der Mittelmeerregion angebaut. Von den rund drei Millionen Tonnen Olivenöl, die jedes Jahr weltweit produziert werden, liefert die EU rund 68 Prozent.Quellen: Französisches Landwirtschaftsministerium, Eurostat