Legendär sein Besuch 1987 als Prince of Wales mit Prinzessin Diana an seiner Seite. Sie mehr schmollend als wollend, da kriselte es schon arg in ihrer Beziehung und das Interesse der Presse galt eher den Zwischentönen der beiden untereinander als der royalen Glanzrolle, in die sie auch in der Hansestadt nicht so recht hinein fanden.