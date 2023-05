Der sagenumwobene Stein von Scone, auch "Schicksalsstein" genannt, wird unter dem Königsthron liegen.



Der Legende nach wurde der Stein aus dem Heiligen Land über Ägypten, Sizilien und Spanien nach Irland gebracht, bevor er im 9. Jahrhundert in ein Kloster in Scone in Schottland gelangte. Er wurde jahrhundertlang bei der Krönung schottischer Könige genutzt.



Nach seinem Sieg im Englisch-Schottischen Krieg befahl der englische König Edward I. im Jahr 1296, den Stein nach London zu bringen und ihn unter dem englischen Krönungsthron zu platzieren. 1996 wurde er nach langem hin und her offiziell an Schottland zurückgegeben - unter der Bedingung, dass er für zukünftige Krönungen wieder nach London gebracht wird.