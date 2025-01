Neue Droge für Vapes: "Baller-Liquid" - extrem gefährlich

Die Polizei in Niedersachsen warnt vor einer neuen synthetischen Droge, die bei Jugendlichen in der Region immer beliebter wird. "'Görke', auch bekannt als 'Baller-Liquid', ist eine gefährliche Substanz, die in flüssiger Form vorliegt und primär über E-Zigaretten oder Vapes konsumiert wird", warnt Christopher Degner von der Polizei Emsland. Die Droge habe unvorhersehbare und oft drastische Auswirkungen auf den Körper und den Geist.

Wie wird die Droge konsumiert?

Nach Angaben der Polizei wird das Liquid in der Regel über Vape-Geräte oder E-Zigaretten inhaliert. Der Konsum falle oft nicht sofort auf, da diese Geräte an sich legal und weit verbreitet sind. Der gefährliche Inhalt sei jedoch für Außenstehende nicht erkennbar.

Welche Gefahren sind mit dem Konsum verbunden?

